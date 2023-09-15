鄭州商城遺址發現最大水利系統

兼具排水與城市規劃功能

距今3,600多年的鄭州商城遺址位於河南省鄭州市老城區中心，總面積達25平方公里，即學界普遍認為是商代第一位君王湯所建的亳都，以黃河流域為中心的商文明在此形成與發展。考古人員在遺址東南區發現3處商代早期溝渠，均口大底小，其中一處在自然河道的基礎上經人工加工而成，另外兩處則完全由人工建成。考古人員在其中一處溝渠發現了人工明溝與用於分流的石砌擋水設施等，表明在商代早期商城的水網體系存在複雜功能設計。