墨國男展示兩木乃伊 稱千年外星人屍

墨西哥國會周二舉行不明異常現象聽證會，一名不明飛行物體（UFO）愛好者展示兩具木乃伊，聲稱它們是外星人遺體。有科學家稱屍體有約1,000年歷史，不是人類。愛好者期望，墨西哥可以成為全球首個承認外星人存在的國家。

有科學家稱分析後證非人類 莫桑（Jaime Maussan）是前體育記者，他在聽證會上展示兩具裝在箱內的干癟屍體，它們體形細小，頭顱萎縮，雙手各有3隻手指。他聲稱，屍體是2017年在秘魯納斯卡線附近發現。根據墨西哥國立自治大學碳測年分析，屍體約有千年歷史。墨西哥海軍衞生科學研究所所長貝尼特斯（Jose de Jesus Zalce Benitez）稱，已對屍體進行X光、三維重建和DNA分析，可以肯定它們與人類無關。

秘魯納斯卡線是一組位於塞丘拉沙漠的巨大地面圖形。其他研究表明，當地2017年出土的木乃伊是偽造，過往類似發現最終也證實是人類兒童木乃伊。墨西哥國立自治大學周四發聲明強調只負責碳測年，而不判斷樣本來源。組織聽證會的議員古鐵雷斯（Sergio Gutierrez）稱，希望這次聽證會能成為墨西哥類似活動的開端。本報綜合報道