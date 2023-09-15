日本內閣改組 撐排核污水大臣留任

【本報綜合報道】日本首相岸田文雄周三改組內閣，不顧漁業人士反對而推進福島核污水排海的經濟產業大臣西村康稔留任。漁民表示對政府不信任並要求長期支援，指拖延應對核污水問題很困擾，希望政府推出讓年輕漁民對未來有希望的政策。

與此同時，早前把「處理水」（日本政府對核污水的稱呼）誤稱「污染水」的農林水產大臣野村哲郎不再留任，職位由宮下一郎接替。宮城縣南三陸町是盛產蠔（牡蠣）的地方，63歲宮城縣漁協戶倉牡蠣部會會長後藤清廣表示，「希望（新農林水產相）認真對待工作」。此外，由於目前蠔收穫期臨近，後藤清廣擔心核污水排海導致消費者避免買蠔，因此呼籲中央政府從長遠角度出發，思考支援漁業的政策。

明年4月前再排3輪核污水 南韓國務調整室第一次長朴購然昨透露，截至明年3月底，日本東京電力公司還將再有3輪核污水排海工作。根據東京電力公司的排海方案，由A、B、C各10罐組成的K4儲罐組，按照B至C至A的順序排放，第2輪、第3輪將排放的C、A中各存儲780萬升核污水。上月24日至本月11日的首輪排放中，B組罐776.3萬升核污水排入大海。