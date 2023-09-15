拜登回應彈劾調查 斥共和黨圖令政府停擺

【本報綜合報道】美國國會眾議院彈劾調查總統拜登，拜登周三首度開腔回應，批評共和黨目的是讓政府停擺。白宮消息人士認為這並非合法彈劾調查，而是一場政治訊息戰，有必要向共和黨人發起反擊；倘拜登不作回應，就可能影響選民心理。

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拜登直言，不知道為何共和黨人就是要彈劾他，強調自己有工作要做，每天起床不是為了專注於彈劾，而是處理影響美國人民的問題。白宮發言人薩姆斯周三指出，眾議院共和黨人不能夠斷言拜登和不法行為有關，他們甚至說不清彈劾總統理由。拜登競選團隊也趁機向支持者發籌款電郵，點名批評眾議院共和黨人彈劾調查。