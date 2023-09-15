壁虎功越獄兩周 美殺人犯終落網

卡瓦爾坎蒂

曾闖民居偷走步槍小貨車 美國賓夕凡尼亞州殺人犯卡瓦爾坎蒂（Danelo Cavalcante）爬牆越獄兩周後，周三上午終於落網，過程中沒有和警員駁火。他隨即送往警局接受訊問，同日下午還押州立最高戒備監獄菲尼克斯監獄（SCI Phoenix）。

賓夕凡尼亞州警方指，卡瓦爾坎蒂在切斯特落網。州長夏皮羅稱整個搜捕行動順利成功，在犯人未有開槍下把他制服。卡瓦爾坎蒂越獄後警方展開大規模搜捕，並指他因具有野外求生技能而視為危險人物。卡瓦爾坎蒂潛逃期間，闖入民居尋找食物，偷去衣物及鞋子。他更剃掉鬍鬚及盜走農場的小貨車，且成功偷得步槍，有屋主曾向他開槍但未能擊中。

動員500人搜捕 拘押最高戒備監獄 警方共出動至少6個實體的戰術搜索隊，包括聯邦調查局、邊境巡邏隊及警犬隊等，並以直升機在空中搜索，動員超過500人搜捕卡瓦爾坎蒂。警方周二晚上在一處森林發現卡瓦爾坎蒂的腳印，但現場樹木繁茂，還有小溪及其他障礙物。最終直升機利用熱成像儀確認他的位置，配合地面部隊行動及放出警犬，成功制服卡瓦爾坎蒂。

卡瓦爾坎蒂就擒時身穿灰色上衣、黑色長褲，由大批特警押上警車。警員把他的上衣沿後背至腰部剪開，防止他藏有其他武器。34歲卡瓦爾坎蒂是巴西人，在本國有謀殺前科。他因前女友得悉其前科後，為了防止對方報警而殺人滅口，當着前女友的兩名年幼孩子面前連刺死者38刀。他上月判一級謀殺罪成、終身監禁不得假釋，但入獄僅一周即以「壁虎功」成功越獄。本報綜合報道