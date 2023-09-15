烏機師赴美學駕F16 軍官料3個月完成

邁克爾稱，受訓烏軍機師下月抵達亞利桑那州圖森莫里斯空中國民警衞軍基地。他們目前接受英語技能評估，並根據英語熟練程度及駕駛戰機經驗，短期內完成受訓。為了滿足快速培訓要求，基地可能調整一些其他國際培訓計劃，優先滿足烏克蘭需求。邁克爾透露，預計培訓時間是根據烏軍機師曾經接受F15C戰機訓練而得出；又指有別於其他美國提供予烏克蘭的武器系統，F16戰機仍然生產並有多個夥伴國家及地區廣泛使用，因此備件充足。