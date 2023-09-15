烏機師赴美學駕F16 軍官料3個月完成
【本報綜合報道】美國空軍中將、空中國民警衞軍總監邁克爾‧洛周二表示，首批烏克蘭空軍機師今年底前在美國接受F16戰機相關訓練，並預計能夠3個月內完成。
邁克爾稱，受訓烏軍機師下月抵達亞利桑那州圖森莫里斯空中國民警衞軍基地。他們目前接受英語技能評估，並根據英語熟練程度及駕駛戰機經驗，短期內完成受訓。為了滿足快速培訓要求，基地可能調整一些其他國際培訓計劃，優先滿足烏克蘭需求。邁克爾透露，預計培訓時間是根據烏軍機師曾經接受F15C戰機訓練而得出；又指有別於其他美國提供予烏克蘭的武器系統，F16戰機仍然生產並有多個夥伴國家及地區廣泛使用，因此備件充足。
指F16可改變戰場形勢
邁克爾認為，F16戰機壓制防空系統及低空攻擊能力可能對烏克蘭有幫助，絕對可改變戰場上的遊戲規則。烏軍機師完成在美國的訓練後，還需要返回歐洲接受北約額外培訓，學習如何保養戰機，培訓需在駕機執行戰鬥任務前完成。美國空軍參謀長提名人阿爾文（David Allvin）在國會參議院聽證會指出，F16戰機平均訓練時間為6至9個月。
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