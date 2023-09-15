烏射英製巡航導彈襲克里米亞 首毀俄潛艇

【本報綜合報道】英國《天空新聞》周三報道，烏克蘭當天凌晨發射英製暴風影巡航導彈，襲擊克里米亞半島塞瓦斯托波爾的俄羅斯黑海艦隊母港，導致一艘軍艦及一艘潛艇受損，為俄烏戰爭首次已知成功攻擊俄羅斯潛艇的戰例。

報道引述西方及烏克蘭消息人士指，烏克蘭使用射程逾240公里的暴風影導彈，它是在空中發射。有俄羅斯軍事博主稱，受損艦艇分別是蟾蜍級大型登陸艦明斯克號、基洛級柴電動力潛艇頓河畔羅斯托夫號，它們事前停放在旱塢修理。烏克蘭空軍司令奧列修克在通訊軟件Telegram發布一張船塢起火照片，配文稱「當塞瓦斯托波爾居民們經歷一段糟糕時間時，讓我們感謝烏克蘭空軍的出色工作」。

烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫宣稱，兩艘俄軍艦艇損毀嚴重，相信無法修復。英國第一海務大臣基伊沒有直接回應事件及透露細節，但讚賞烏克蘭在戰術、技術及能力上作非常重大調整，試圖產生對俄羅斯的優勢。俄羅斯國防部證實，兩艘在奧爾忠尼啟則船廠定期修理的海軍艦艇於導彈攻擊中受損，將在完全修復後回歸黑海艦隊建制，重新執行作戰任務。

俄黑海艦隊摧毀烏無人船 另外，俄羅斯國防部昨日表示，擊退烏克蘭軍隊對克里米亞半島最新一輪攻擊，擊落11架無人機及攔截5艘無人船。此外，俄羅斯黑海艦隊航空兵周三在黑海水域，發現並摧毀3艘烏克蘭無人船。