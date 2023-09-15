普京答應金正恩回訪北韓

招待參觀戰機軍艦廠 協助訓練太空人 北韓領袖金正恩繼續在俄羅斯遠東地區的訪問行程，預料今日抵達設有戰機及軍艦製造廠的阿穆爾河畔共青城。面對朝俄兩國軍事合作幾乎已成定局，美國周三宣布同意再向南韓出售25架隱形戰機，加強韓方先發制人打擊能力。

南韓韓聯社昨報道，金正恩周三在阿穆爾州東方太空發射場與俄羅斯總統普京會晤後，已經乘坐專用列車駛往該州工業城市阿穆爾河畔共青城，有可能今日上午訪問生產俄羅斯蘇57隱形戰機及民用飛機的製造廠，當地同時設有建造潛艇等軍艦的製造廠。報道預計，金正恩結束阿穆爾河畔共青城的訪問行程後，在俄羅斯國防部長紹伊古陪同下前往最後一站海參崴，訪問俄羅斯海軍太平洋艦隊司令部後回國。

北韓朝中社昨報道，金正恩在前一天的官方晚宴上邀請普京回訪北韓，對方欣然接受，並重申始終繼承俄朝兩國友誼的歷史和傳統。俄羅斯克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，俄方在會面特別提出與北韓在太空領域合作的機會，普京與金正恩談到若朝方願意，俄羅斯可以訓練一名北韓太空人並將其送上太空。他透露，俄羅斯外交部長拉夫羅夫下月訪問平壤，與北韓官員會談，但普京暫時沒有計劃訪問北韓。

美向南韓增售F35A應對威脅 與此同時，美國國防部國防合作安全局周三宣布，美國國務院已經批准向南韓出售F35A隱形戰機及相關設備，總值50.6億美元（約394億港元）。該局指，這宗軍售案將提高南韓應對當前和未來威脅的能力，遏制地區侵略，確保與美軍互操作性。

南韓目前擁有40架F35A隱形戰機，並推動引進新一批機型，加強「殺戮鏈」先發制人打擊系統，作為針對北韓核導威脅的威懾軍事戰略。南韓防衞事業廳今年3月召開會議，批准3.75萬億韓圜（約220億港元）計劃，2028年前增購F35A隱形戰機。

南韓總統室一名高級官員昨表示，南韓早已確認俄羅斯在烏克蘭戰場使用北韓生產的武器，預計韓方將密切關注戰況，與烏克蘭就其需求展開磋商，再探討目前進行的韓對烏援助項目是否有補充之處。南韓統一部長金暎浩表示，對俄朝兩國領袖談及軍事合作和武器交易感到擔憂，敦促對方遵守聯合國安理會決議等國際規範。

美國白宮國家安全委員會發言人柯比稱，關注俄羅斯與北韓日益加強的國防合作，又稱如有必要美方會採取適當行動，抗衡俄朝兩國任何潛在武器交易。聯合國秘書長古特雷斯說，俄羅斯在內所有國家必須遵守禁止北韓出口武器的安理會決議案。本報綜合報道