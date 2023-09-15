停運5日 深圳地鐵羅湖站復運

【本報綜合報道】廣東省深圳市上周出現極端特大暴雨，導致交通癱瘓，多個鐵路車站停運。深圳地鐵表示，1號線羅湖站停運5天後周三恢復運作，但至昨日早上，有民眾反映1號線出現延誤，深圳地鐵解釋是設備故障，已經緊急處理。

深圳地鐵官微消息指，周三早上9時33分起，地鐵1號線大劇院至羅湖區段，列車以單線雙向運行方式恢復羅湖站營運服務，行車間隔約15分鐘。至同日下午4時起，1號線機場東至羅湖恢復列車雙向運行，但因系統設備檢修需要，老街站和國貿站暫停服務，列車在兩站不停車通過。

通報又指，列車運行組織調整為機場東至會展中心、機場東至羅湖大小交路模式運行，高峰期行車間隔分別為2分15秒和4分30秒。部分站內客服設備可能停用，深圳地鐵稱將盡快恢復。

茂名養殖場鱷魚出逃 捕回36條 另外，廣東省茂名市茂南區北界羅村一個鱷魚養殖場，日前因暴雨導致水位迅速上漲，部分圍牆遭洪水沖塌，大批鱷魚出逃。截至昨早上，當地部門捕獲36條鱷魚，暫未出現鱷魚傷人事件。