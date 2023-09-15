非法營運逾10年 高球場受查

涉事的為綠淘沙‧大漠生態城內的高爾夫球場，該球場2008年動工，2011年對外營業。球場規劃逾4,000畝，分布在眾多沙丘之間，球道起伏較大，在該處打球比一般高爾夫球場更具挑戰性，是中國少見的沙漠高爾夫球場。該球場實行預約和會員制，會員卡最平32萬元人民幣（約35萬港元）。工作人員稱雖價格不菲，但每天來打球的人不少，少則70人至80人，多則近200人。