非法營運逾10年 高球場受查
【本報綜合報道】內地官媒周二曝光陝西省榆林市荒漠化地區違法建設高爾夫球場，無任何審批手續營業10多年。翌日報道指，榆林市當局表示高度重視情況，成立由市發改委、市公安局等相關部門和榆陽區政府組成的聯合調查組展開徹底調查。
涉事的為綠淘沙‧大漠生態城內的高爾夫球場，該球場2008年動工，2011年對外營業。球場規劃逾4,000畝，分布在眾多沙丘之間，球道起伏較大，在該處打球比一般高爾夫球場更具挑戰性，是中國少見的沙漠高爾夫球場。該球場實行預約和會員制，會員卡最平32萬元人民幣（約35萬港元）。工作人員稱雖價格不菲，但每天來打球的人不少，少則70人至80人，多則近200人。
榆林市發改委社會發展科工作人員表示，該球場沒履行過立項審批手續。榆林市自然資源和規劃局亦指，該球場屬違建項目，經數據中心對比第二次和第三次國土調查衞星圖，其建設前土地屬性為灌木林地。該球場開建前後，當地腐敗問題頻發，時任市委書記李金柱、市長胡志強此後雙雙受查。
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