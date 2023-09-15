中央撥4320萬 耗7年時間 河南保障房3配套爛尾

河南省長垣市2016年申請多個保障房配套建設項目，其中3個項目獲中央撥款約4,000萬元（人民幣‧下同，約4,320萬港元）。內媒前天揭發，經過足足7年時間，上述項目全爛尾收場，部分撥款不知去向，相關政府部門及公司負責人互相推卸責任。

為了促進地方經濟及社會事業發展，中央財政近期每年均向符合條件地方政府投資項目及企業投資項目給予投資資金補助，涉及領域包括保障房建設、污染治理及節能減碳等。按照《河南省保障性安居工程配套基礎設施建設2016年中央預算內投資計劃表》內容，長垣當時獲列入項目包括食品公司安置房配套基礎設施項目、蒲光社區安置房配套項目及魏莊棚戶區改造工程項目等。

撥款失蹤 部門承建商互卸責 在食品公司安置房配套基礎設施項目，中央投資466萬元（約503萬港元）興建立體車庫，作為和平里屋苑配套設施。內媒記者親赴現場後發現，立體車庫的確存在，不過滿是灰塵飛絮，地上沒有汽車駛過痕迹，部分地方沒有駁電，角落堆滿垃圾。被問及為何不交付使用時，立體車庫的承建公司負責人解釋，它屬於特種設備，每兩年需做一次檢驗，需不停投資，業主不會為此花錢。經調查後，內媒發現上述3座立體車庫2017年已完成建設，隨後因住戶投訴拆除其中一座，相關公司沒有再找地方重建，導致屋苑車位數量不夠，未有解決「停車難」問題。

除了立體車庫，中央亦撥款1,800多萬元（約1,944萬港元）在蒲光社區安置房配套項目興建幼兒園及衞生室等相關配套，其中幼兒園至今不見蹤影。河南省長城建設公司副總經理宋廣軍解釋，上述項目申請施工地點早已完成區域規劃，不能再起樓，導致項目爛尾。至於新落成衞生室則變成商業用房，河南長垣市發改委城鎮發展科科長陳鋒稱，他們只負責項目建設監管，他人「使用過程中管理的問題，超出了我的職責範圍」。

此外，中央為魏莊棚戶區改造工程項目撥出1,700萬元（約1,836萬港元）費用，當中包括修建一條約560米長道路。惟內媒發現道路經過多年仍是「掘頭路」，距離目的地還差200多米。該條道路承建公司受訪時指，他們實際上只收到600多萬元（約648萬港元）資金。河南長垣市棚戶區改造辦公室主任董鵬澄清，由於當時設想太好，工作卻沒做到位，導致最終事與願違。

內媒報道後部分項目已投用 經採訪後，長垣立即整改部分項目，立體車庫及衞生室等現正逐步投入使用。內媒最後提醒，中央財政資金投入地方政府投資項目均是民生工程，要讓中央財政資金用在刀刃之上。本報綜合報道