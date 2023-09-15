美卿稱後冷戰時代結束 須防中俄

在演說中，布林肯稱俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，是對國際秩序、國家獨立、主權原則、領土完整、普世人權的最即時及最嚴重的威脅，中國則是「最嚴重的長期挑戰」，中方不僅渴望重塑國際秩序，而且愈來愈擁有實現這個目標的經濟、外交、軍事和科技力量。上述兩國透過「無極限夥伴關係」，為獨裁者打造一個更安全的世界。