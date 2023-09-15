美卿稱後冷戰時代結束 須防中俄
【本報綜合報道】美國國務卿布林肯周三在約翰斯霍普金斯大學高等國際研究學院發表演說，表示後冷戰時代已經結束，世界進入與威權激烈競爭的初期。他點名提及中俄兩國威脅，聲稱美方會強化現有聯盟並打造新聯盟，應對時代挑戰。
在演說中，布林肯稱俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭，是對國際秩序、國家獨立、主權原則、領土完整、普世人權的最即時及最嚴重的威脅，中國則是「最嚴重的長期挑戰」，中方不僅渴望重塑國際秩序，而且愈來愈擁有實現這個目標的經濟、外交、軍事和科技力量。上述兩國透過「無極限夥伴關係」，為獨裁者打造一個更安全的世界。
美打造新聯盟迎挑戰
布林肯表示，美國把握這種新認知，集結跨大西洋與印太區域盟友，一同捍衞共享安全、繁榮、自由，例如去年冬天俄羅斯切斷向歐洲輸送天然氣，日本、南韓隨即加入美國行列，確保歐洲國家有足夠能源過冬；日本、南韓、澳洲、新西蘭目前定期參與北約會議；歐洲、加拿大與其他國家也加入亞洲盟友行列，強化自身工具，抵抗中國的經濟脅迫。
布林肯續指，拜登政府也積極打造新聯盟關係，應對當前最嚴峻挑戰。例如美國與七大工業國集團（G7）合作，計劃透過全球基礎建設與投資夥伴計劃，在2027年前注入6,000億美元（4.68萬億港元）新投資，縮小全球基礎設施差距；美國也與G7合作研擬一套人工智能國際行為準則與共同監管原則。
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