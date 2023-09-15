連爆爭議辭黨職 高虹安獲柯文哲支持

高虹安

【本報綜合報道】台灣新竹市市長高虹安因涉及豪宅、好友干政爭議，日前以擔任新竹市選委會主委、市政繁忙為由，向民眾黨主席兼總統參選人柯文哲請辭選決會委員及中央委員，獲該黨決議慰留中央委員一職。柯文哲昨日被問及事件會否影響選情時表示，人偶爾會小感冒，只要體質好就無妨，認為綠營的指控八成不是真。

柯稱指控非真確 民眾黨章規定，由於高虹安有新竹市市長身份，為當然中央委員，並名列選舉決策會成員名單。她上周向柯文哲提出請辭選決會委員，周一沒有參與選決會開會，加上近日分身乏術，也動念請辭中央委員。民眾黨人士透露，中央委員會討論到高虹安是否請辭中央委員時，許多中央委員有不同想法，部分認為她應請辭，因爭議延燒許久，不僅傷害她，也傷害到民眾黨與柯文哲，民眾黨中央要拿出一定的態度。

柯文哲指，高虹安是新竹市市長兼任新竹市選委會主委，所以不能夠兼任民眾黨的選決會，涉及利益衝突，理所當然要請辭；又指黨籍縣市長是民眾黨當然中央委員，高虹安因有官司及一些事處理，所以向黨中央報備請假，目前是請假而非請辭。