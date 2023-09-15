被指立場模糊 侯友宜訪美盼釋疑

【本報綜合報道】國民黨台灣總統參選人、新北市市長侯友宜周四啟程訪問美國8天，將走訪華盛頓、紐約、新澤西、三藩市等地，會晤美國國會議員，並拜會美國在台協會總部等。民進黨希望他努力澄清國際「疑侯論」；對於無黨籍總統參選人郭台銘同日公布副手人選，時機敏感引發外界聯想，侯友宜僅稱不清楚對方規劃。

深化關係 針對軍購增加合作

侯友宜競選辦公室表示，侯友宜出發訪美開展「對話與深化的友誼之旅」，旨在讓美方充分了解其政治理念、捍衞自由民主價值及維護台灣海峽和平穩定的決心，繼續深化台美友好關係，並針對國防軍購及貿易協定等議題創造更多合作。他也將應邀在紐約及華盛頓4個智庫發表演說，與在紐約留學的台灣年輕人座談，並在三藩市與科技企業負責人座談。同行包括國民黨副主席夏立言、立委江啟臣與吳怡玎。