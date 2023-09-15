倘「侯柯」搭檔 民調勝賴清德

【本報綜合報道】鴻海集團始創人郭台銘宣布與女藝人賴佩霞競逐台灣總統選舉，民眾黨總統參選人柯文哲昨日指出賴佩霞是不錯人選。當地傳媒公布民調顯示，國民黨侯友宜與柯文哲若能夠拍檔，可以獲得接近四成選民支持，勝過民進黨賴清德。

民調顯示，如侯友宜與柯文哲組成「侯柯配」，將獲得38.4%支持，勝過假設賴清德與台灣駐美國代表蕭美琴「賴蕭配」的29.6%，雙方差距達8.8個百分點。進一步交叉分析顯示，「侯柯配」將可以促使泛藍歸隊，獲得86%支持，並在青壯世代與高學歷選民中具壓倒性優勢，但今次民調未有包括郭台銘與賴佩霞的新公布組合。

柯文哲稱目前談統獨無意義 美國傳媒周四刊出柯文哲的專訪，談及總統選舉、兩岸局勢。他強調不想全面擁抱北京，若北京問是否接受「九二共識」，他會說這在台灣沒有市場，並且指非常重要的原則是必須想辦法與北京對話，而非總是說「不」而沒其他步驟；自己將首先與北京討論文化和體育交流等沒爭議的領域，再轉向經濟議題，最後觸及政治議題。

被問及會否與侯友宜和郭台銘合作對抗賴清德時，柯文哲稱若台灣人擔心賴清德當選到一個程度，就會要求合作。他認為，台灣維持現狀是不得已的選擇，美國不會讓兩岸統一、北京不會讓台獨立，現階段談統獨無意義，不應該作無意義爭吵。