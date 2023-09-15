郭台銘副手 女星賴佩霞出任

曾演總統當選人 被讚能力愛心強 台灣2024年總統選舉開始進入最後直路，無黨籍總統參選人、鴻海集團始創人郭台銘昨天正式宣布，由在劇集扮演總統當選人、女藝人賴佩霞出任副手。他形容對方能力、愛心及凝視力均較自己為強，是萬中選一最佳人選，同時也是唯一人選。

郭台銘昨天早上前往台北市張榮發基金會，正式宣布：「我郭台銘，今天要鄭重向各位宣布，我將邀請賴佩霞女士，擔任我競選的搭檔，一起投入2024年的正副總統的選舉。」他強調賴佩霞不僅是歌手、演員、女性運動提倡者及推動者，更擁有豐富學歷，包括在美國哈佛大學甘迺迪政府學院畢業，其導師正是美國前總統奧巴馬團隊核心幕僚，身邊同學均是世界各地重要幕僚。

當談及為何選擇賴佩霞時，郭台銘指出對方「能力比我強、愛心比我強、對全民共識的凝視力比我強」，是最佳及唯一人選。他提到希望能夠借助賴佩霞專業能力及溝通技巧，建設充滿愛與慈悲和平社會，以及凝聚社會集體共識，讓台灣不再充滿內耗及衝突，走向團結、變得茁壯。

賴認為須實務派訂政策 賴佩霞在台上致詞時提到，郭台銘民調的確不高，不過心中傳來「君子有成人之美」聲音，「只要我認為是對的，而我也幫得上忙，我就會全力以赴，絕不放手」，故此接受對方邀請出選。她首先盛讚郭台銘有情有義，為了公司業務可以整天冒雨等候他人，是個不輕易放棄之人。

針對台灣目前問題，賴佩霞稱台灣需有專業素養及實務經驗人士制訂政策，亦希望流入外地金錢能夠回流，而郭台銘正好可以吸引台商回來投資，根留台灣，而自己則負責與內部人員、媒體、在野黨及全民溝通，藉此落實對方「整合在野」心願。

競選辦將安排放棄美籍 被問及賴佩霞擁有美國國籍會否影響選戰時，賴佩霞競選辦昨天下午強調會盡快安排放棄美國國籍程序。60歲的賴佩霞早年在暨南大學取得國際關係碩士學位及法學博士學位，近年曾攻讀哈佛大學甘迺迪政府學院課程。她曾是知名歌手、藝人及主持人，也是一名身心靈導師，發表《我想跟你好好說話》等著作。在劇集《人選之人－造浪者》中，她飾演總統候選人林月真，最終當選總統。

郭台銘將以連署方式獨立參選，連署門檻約為29萬人。台灣自本年9月13日至17日受理申請為總統、副總統選舉被連署人，9月18日公告被連署人，9月19日至11月2日受理連署書件，11月14日前公告連署結果。本報綜合報道