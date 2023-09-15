發改委：爭取實現高鐵跨台海

【本報綜合報道】國家發改委副主任叢亮周四在國新辦發布會表示，「小三通」在促進兩岸民眾交流往來方面確實發揮積極作用，爭取早日實現兩岸民眾坐着高鐵輕鬆跨過台灣海峽的夢想。國務院針對福建探索海峽兩岸融合發展新路建設和示範區的意見，在推進閩台應通盡通、暢通台胞往來通道方面，進一步提出四方面考慮。

福建推兩岸融合 國務院提4方向 《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》顯示，在經貿合作暢通方面，將持續加強物流樞紐等重大物流基礎設施的布局和建設，繼續探索促進經貿合作暢通的制度和政策。在基礎設施聯通方面，各界對兩岸基礎設施直接聯通期盼已久，兩岸跨台灣海峽高鐵將促進更多台灣地區的商品搭乘中歐班列等暢達歐亞市場，更好惠及兩岸同胞。

在能源資源互通方面，福建省的清潔能源發展迅速，閩南外海灘的淺灘適宜海上風電發展，具備向台灣地區大規模輸送綠色電力的條件。在行業標準共通方面，近年加大力度推進兩岸標準的共通工作，將建設兩岸標準共通服務平台，鼓勵兩岸產學研企業共同制訂行業共通標準。