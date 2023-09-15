傳美減軍援埃及 部分預算額轉投台

【本報綜合報道】英國傳媒周三報道，由於埃及未能夠在釋放政治犯和其他問題滿足條件，美國計劃扣留8,500萬美元（約6.63億港元）軍事援助，其中5,500萬美元（約4.29億港元）將轉交台灣，其餘3,000萬美元（約2.34億港元）給予黎巴嫩。

埃釋政治犯不夠積極 報道指，美國軍事援助的前提條件是埃及在釋放政治犯、為被拘留者提供正當法律程序，以及防止恐嚇和騷擾美國公民方面，取得明確而持續的進展。儘管埃及當局2021年底以來採取一些旨在解決權利問題的措施，包括啟動人權策略和結束緊急狀態，但批評人士認為措施主要是表面文章。有民權人士稱，新的拘留人數多於釋放人數，埃及仍有數千名政治犯被關押監獄，對言論自由的限制一如既往地嚴格。

中國大陸國防部新聞發言人譚克非大校昨日回應近期涉軍問題，對於台灣近來頻頻向美國軍購、參加美國國民警衞軍主導的演習，他強調反對美台展開任何形式的官方往來、軍事聯繫以及美對台售武，敦促美方恪守不支持「台獨」的承諾，停止推高台灣海峽緊張局勢；又批評民進黨當局為一己私利，不惜用台灣老百姓的血汗錢討好美國，製造兩岸對立對抗，其所作所為把台灣變成「地雷島」和「彈藥庫」。