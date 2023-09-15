美無人機重大升級 再派駐關島

MQ4C無人機

【本報綜合報道】面對台灣海峽及南海局勢緊張，美國加強對這兩片重要海域的軍事部署。美國專門監控海上情況的MQ4C無人機，上月初重返西太平洋戰略要地關島，展開在太平洋戰區第二次部署，並吸取首次部署的經驗，進行重大的性能升級。

配備新傳感器套裝 美國國防部周三發布照片，顯示一架隸屬於美國海軍第19無人巡邏中隊的MQ4C無人機，今年8月4日降落關島安德森空軍基地。新聞稿指出，這款無人機首次部署關島是2020年1月至2022年10月，事後根據該次部署的經驗接受重大升級，包括配備一個升級版傳感器套裝，強化它提供持續海上情報、監視、偵察、目標定位的能力，並與P8A海上巡邏機成為美國海軍海上巡邏及偵察部隊「系統家族」的關鍵部分。

美國海軍表示，MQ4C無人機接受升級後，具備為美國及區內盟友與夥伴延伸海上領域意識的能力，有助執行確保一個自由及開放印太地區的重要任務。軍方希望利用今次部署的機會，持續應用及改進MQ4C無人機在印太地區，全天候執行海上情報、監視、偵察、目標定位行動的戰術、技術、程序；又稱這款無人機的性能如今得到重大改善，將提升在戰場空間的效率，有助維持有人與無人團隊的海上領域意識。