台灣前參謀總長 促當局夥美日菲建通報機制

黃曙光

【本報綜合報道】台灣國家安全會議諮詢委員、前參謀總長黃曙光表示，假如印太地區戰略要衝台灣失守，中國大陸軍事力量將進入太平洋，直接切斷南韓與日本的商業、原油進口、貿易生命線，屆時北京將在整個南海貫徹自身意志。他促請美國、日本、菲律賓與台灣設立一個聯合通報機制，分享各自收集的解放軍海空情報。

《日本經濟新聞》網站昨日刊登黃曙光的專訪，他判斷若台灣遭攻擊，北京會依賴俄羅斯向東海派遣海軍，藉此牽制日本及美國、孤立台灣並速戰速決。為了突破全方位包圍，台灣需要自行製造潛艇及建立強大艦隊，阻止解放軍海軍進入兩條戰略水道包圍台灣。他相信戰事拖得愈長對北京愈發不利，因為日本等國家可能介入。

台自製潛艇 迎多項測試 黃曙光是台灣自製潛艇項目的重要推手，他透露首艘潛艇本月28日測試，下月1日開始港口驗收測試，預計明年4月1日完成，之後海上驗收測試。潛艇採用柴電動力及配備MK48魚雷，最終建造8艘；連同現役兩艘劍龍級潛艇，台灣擁有10艘潛艇。他補充，即使解放軍艦艇抵達台灣東部海域，台軍潛艇可以切斷對方補給和支援。

另一方面，美國傳媒指美國和菲律賓提升同盟防禦態勢，準備升級接近台灣的機場和海軍基地，美國印太司令部司令阿奎利諾與菲方軍官周三前往當地視察。阿奎利諾翌日表示，根據《加強防務合作協議》，美方或尋求使用菲律賓更多軍事基地。