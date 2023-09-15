角力再升溫 大陸軍機聯群逼近 台練射反艦導彈抗衡

中國大陸本月在台灣周邊海空域的軍事演習規模龐大，繼航空母艦山東號在內超過20艘軍艦現身外，周三至昨日更出動68架次軍機，其中40架次在台灣西南部及東南部空域活動，兩組數字均創下今年新紀錄。台灣大打「宣傳戰」展示實力反擊，首度公開雄風系列與魚叉反艦導彈，命中同一靶艦後的「戰果」。

40架次越海峽中線 今年新高 台灣國防部通報，由周三上午6時至昨早6時，發現大批解放軍飛機在台灣周邊空域活動，同時還有10艘解放軍艦艇；其中逾越台灣海峽中線及其延伸線的飛機，分別是4架次蘇30戰機、12架次殲10戰機、一架次BZK005無人機、16架次殲16戰機、兩架次空警500空中預警機、3架次運油20空中加油機、兩架次運9通訊對抗機。

解放軍此前最多同時派出兩架次運油20空中加油機，今次與大批各式軍機經巴士海峽飛往菲律賓海，顯示執行大編組的空中長程加油演訓，與在該海域的山東號航空母艦編隊遠航演訓。此外，解放軍兩架次蘇30戰機與一架次運油20空中加油機從南部方向取道巴士海峽前往菲律賓海，前者回航時飛返南方，後者直接飛往廣東省。此外，台灣國防部昨日表示，當天上午陸續發現解放軍18架次飛機出海活動，包括殲10戰機、殲16戰機、轟6轟炸機、空警500空中預警機、無人機，其中13架次逾越台灣海峽中線及其延伸線進入台灣西南部空域，與水面艦艇實施海空聯訓。台灣國防部也發布護衞艦鄭和號，近日在某海域監控解放軍052C型驅逐艦濟南號的畫面。

山東號航母 位處台灣東南方 與此同時，日本防衞省統合幕僚監部周三通報山東號航母編隊最新動向，指該艦與052D型驅逐艦桂林號與長沙號、054A型護衞艦咸寧號與許昌號、901型綜合補給艦查干湖號，當天位於沖繩縣宮古島南方650公里的菲律賓海海域，位置是台灣東南方及菲律賓東北方，期間山東號艦載殲15戰機展開飛行作業在該艦升降。

解放軍艦艇集結菲律賓海之際，中國大陸第45批護航編隊昨日經宮古海峽由東海駛入菲律賓海，它由052D型驅逐艦烏魯木齊號、054A型護衞艦臨沂號、903A型綜合補給艦東平湖號組成，前往亞丁灣及索馬里海域；上月25日至26日駛入日本海的055型萬噸級驅逐艦無錫號與903A型綜合補給艦可可西里湖號，昨日經對馬海峽返回東海。

面對中國大陸海軍實力日益強大，台灣持續加強反艦戰力。台灣中科院周三發布影片介紹台方研製的雄風二型及雄風三型反艦導彈，畫面可見導彈從陸上陣地及軍艦發射並命中靶艦。雄風三型反艦導彈貫穿靶艦後，艦身出現高3.5米至4米、寬3米的破洞。影片比較上述兩款雄風反艦導彈，與購自美國的魚叉反艦導彈，命中同一靶艦後的「戰果」，可見雄風三型反艦導彈對靶艦造成的破壞力遠高於另外兩款。

解放軍南海演習 出動延安號 另一方面，台灣國防部指每年7月至9月是解放軍演訓高峰期，中國大陸國防部周三發布照片，顯示南部戰區海軍近日在南海實施進攻性及防禦性的演習，出動的艦艇包括055型萬噸級驅逐艦延安號、052D型驅逐艦合肥號、一艘常規動力攻擊潛艇。本報綜合報道

台灣公開雄風三型、雄風二型、魚叉反艦導彈命中同一靶艦的「戰果」。 解放軍航空母艦山東號在菲律賓海活動。 解放軍運油20空中加油機（圖）與殲16戰機展開海上方向空中加油訓練。 兩岸及周邊最新軍事形勢