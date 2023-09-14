兩岸國際

學生贈老師紙巾花
安徽省滁州市一名小學5年級男學生近日花了一整天，利用紙巾自製花束，並以粉筆上色後贈予班主任谷老師。谷老師表示，男學生晚自習完成所有作業後，便用粉筆在桌子上塗鴉，再把紙製花朵上色，完成後則偷偷放進抽屜中，並裝作若無其事地拿出來送給她。她形容此幕非常可愛，也感到很驚喜及感動。
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