安徽省滁州市一名小學5年級男學生近日花了一整天，利用紙巾自製花束，並以粉筆上色後贈予班主任谷老師。谷老師表示，男學生晚自習完成所有作業後，便用粉筆在桌子上塗鴉，再把紙製花朵上色，完成後則偷偷放進抽屜中，並裝作若無其事地拿出來送給她。她形容此幕非常可愛，也感到很驚喜及感動。