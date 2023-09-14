iPhone 15 Pro鈦輕身

iPhone 15 Pro系列採用鈦金屬外殼。

改靜音鍵 換USB-C充電 港明晚預訂 美國蘋果公司秋季發布會在當地西岸時間周二早上10時，即香港時間昨日凌晨1時在加州總部舉行，發布會由行政總裁庫克主持﹐公布iPhone 15、15 Pro系列、Apple Watch Series 9及Apple Watch Ultra 2。iPhone 15和iPhone 15 Pro在本港時間明晚8時接受預訂。

全線改用動態島 iPhone 15共有5隻色，全線改用動態島，取代M字劉海屏，屏幕比上代更加光亮，同時將靜音鍵改為動作按鈕。另外，共提供兩款尺寸，包括6.1吋的iPhone 15和6.7吋的iPhone 15 Plus。相機組件部分會根據機身顏色而改變，更加悅目。鏡頭升級至4,800萬像素，CMOS感光元件每粒感光單元都更大粒，吸光更多、暗位更少雜訊，鏡頭伸縮時畫面變得更流順。

iPhone 15使用新一代晶片，擁有Ultra Wideband，機過機速度快3倍，連線距離亦更遠，用家可以在近距離尋找另一位用iPhone朋友的所在地。iPhone 15改用USB-C充電口，同時AirPods Pro 2亦會推出USB-C版，用家可逆向以iPhone為AirPods的電池盒充電。根據官網，iPhone 15（128GB）售價由6,899港元起、iPhone 15 Plus（128GB）由7,699港元起。

至於iPhone 15 Pro，其物料為美國太空總署（NASA）火星任務中也使用的「五級鈦」，它是史上最輕的Pro / Pro Max。iPhone 15 Pro / Pro Max的機身邊框將會是史上最窄。iPhone 15 Pro系列是首款支援USB 3的iPhone，可以令資料傳輸快20倍。主相機鏡頭為4,800萬像素，並備有5倍長焦距光學變焦。

根據蘋果香港官網，iPhone 15 Pro（128GB）定價8,599港元起、iPhone 15 Pro Max（256GB）則為10,199港元起。本報綜合報道

庫克 蘋果發布iPhone 15。 iPhone15規格表