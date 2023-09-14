共和黨律師 查特朗普選總統資格

知情人士透露，托爾欽斯基最近和民主黨州務卿、選舉法律師和退休聯邦法官交談。托爾欽斯基事務所曾為佛羅里達州州長德桑蒂斯超級政治行動委員會「永不退縮」、新澤西州前州長克里斯蒂等人提供法律服務。「永不退縮」發言人強調與此事無關，堅決不同意他們做法。無黨派組織創始人哈里曼（Jacob Harriman）承認委託托爾欽斯基，強調了解提名特朗普法律風險至關重要。