涉兒子海外商業交易中獲益 美眾院彈劾調查拜登

拜登

民主黨把持參院 料成功機會微 距離2024年美國總統選舉時間愈來愈近，共和黨籍眾議院議長麥卡錫前天指示旗下委員會，就總統拜登涉嫌從兒子亨特外國商業交易中獲益一事啟動正式彈劾調查。白宮發言人薩姆斯（Ian Sams）同日在網上批評，當地正處最糟糕極端政治時刻。外界預期，由於參議院目前仍是由民主黨把持，國會通過彈劾案機會極微。

2022年中期選舉結束後，共和黨取得眾議院多數議席，自此針對亨特海外商業交易涉嫌犯罪問題展開一系列調查。麥卡錫前天表示，由於目擊者證實，拜登介入亨特與海外商業夥伴之間對話，甚至出席多次晚宴，導致數百萬美元流向兒子及其商業夥伴。他稱：「銀行紀錄顯示，近2,000萬美元（約1.56億港元）款項通過各種空殼公司直接付予拜登家族成員及合夥人。」此外，他亦指控拜登利用公職協調有關關係，從自己的行政當局獲得特殊待遇。

議員仍不滿未向亨特發傳票 然而，縱使麥卡錫啟動彈劾調查，共和黨眾議員蓋特茲（Matt Gaetz）卻不滿對方未向亨特發出傳票，違反其當選議長承諾。他揚言眾議院下一步要讓麥卡錫立即遵守承諾，否則動議罷免其議長職務，不過承認相關動議或難以獲得通過。

當麥卡錫指示眾議院委員會正式調查拜登後，薩姆斯質疑眾議院共和黨人早已調查了總統大半年，卻沒有發現任何不當行為證據，即使是部分共和黨成員也沒有否認。他批評麥卡錫因為得不到黨內支持而下令啟動調查，是最糟糕極端政治。

根據美國憲法，眾議院負責啟動彈劾總統程序，再由參議院表決，需得到三分之二多數票才會通過。由於民主黨正控制參議院，彈劾案根本難以撼動拜登總統寶座。

民調指拜登支持度42%創新高 一間總部設在法國民意研究機構近日公布調查結果顯示，拜登支持度本月上升兩個百分點，達到42%，創3月以來新高。約八成自稱民主黨人受訪者表示會支持拜登，相反超過九成共和黨人表明不會支持該名11月踏入81歲高齡總統。本報綜合報道

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