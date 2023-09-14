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摩洛哥災民稱偏遠區受忽視
摩洛哥上周大地震，截至周二晚已造成2,901人死亡，5,530人受傷。救援黃金72小時已過去，搜救生還者機會渺茫。災民連續第4晚在外露宿，有民眾認為政府忽視受災最嚴重的偏遠村莊。摩洛哥只接受西班牙、英國、阿聯酋和卡塔爾援助，意大利批評摩洛哥選擇關係密切國家。（綜合報道）
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