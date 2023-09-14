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CIA否認誘調查員改新冠立場
美國眾議院監督暨問責委員會周二表示，有告密者舉報中情局（CIA）涉用金錢利誘調查新冠病毒起源的官員，讓他們改變立場，將病毒出自中國武漢的某個實驗室的說法從「低可信度」，轉為「無法確定」。CIA發言人索普否認指控，強調不會收買調查人員去達到特定的結論，正展開調查。（綜合報道）
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