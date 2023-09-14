關係趨緩 華買家狂儲澳洲棉

【本報綜合報道】英媒周二引述中國海關數據顯示，今年頭7個月共有超過4.3萬噸澳洲棉花運進中國的保稅倉庫，為去年總量逾兩倍。報道指，在中澳外交和貿易關係緩和背景下，包括中國國企在內的買家押注為期3年的澳洲棉花進口禁令快將解除。

押注禁令將解除 報道稱，商家加緊將澳洲棉花儲備在位於中國的倉庫，另外還有1,148噸棉花正在清關。報道引述一名不願具名的貿易商透露，中國國企中華棉花集團是其中一家貨主。澳洲棉花協會負責人凱（Adam Kay）表示：「一些人正在押注，將棉花輸送出去。但如果需要，他們可以將棉花轉移到其他地方。」

澳洲海關數據顯示，棉花、銅、葡萄酒的對華出口仍受到某種形式限制，但澳洲7月份向中國出口了19,767噸棉花，價值約4,100萬美元（約3.19億港元），是2019年12月以來最多的一次。澳洲工黨籍總理阿爾巴內塞去年5月上任後，中澳雙邊關係逐漸緩和，中國已取消對澳洲大麥的進口關稅，也放寬對煤炭和葡萄酒等澳洲產品的限制。