美公布網絡安全文件 視中國為挑戰

【本報綜合報道】美國國防部在周二公布網絡安全戰略文件的非機密摘要，把中國視為在網絡領域的主要挑戰，指對方構成廣泛及無處不在的網絡間諜威脅。

文件指中國尋求網絡優勢，通過控制電訊、商業軟硬件設備和網絡安全行業的主要企業，試圖形塑全球科技生態系統；又指其經常對美國與其盟友夥伴開展惡意網絡活動，竊取機密及破壞國防工業基地，並網絡入侵和監視包括認定是國家敵人的美國公民等境外人士。

美國國防部副助理部長歐陽沅（Mieke Eoyang）表示，戰略文件指出來自中國、俄羅斯、北韓、伊朗、跨國犯罪組織等其他持續威脅，包括勒索軟件、網絡竊密、黑客等。文件要求美國國防部致力捍衞國家、準備打贏國家戰爭、與盟友夥伴共同保護網絡，並在網絡建立持久優勢，應對現今與未來威脅。

美眾院兵推 倡撤走在華供應鏈 此外，美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾（Mike Gallagher）於本周前往紐約，與商界舉行台灣兵棋推演。

加拉格爾周二指出，兵推顯示現在將供應鏈撤出中國，切斷流入當地關鍵領域的資本，有助未來解除危機。

加拉格爾