繼山東號編隊現身西太平洋 解放軍大批機艦越台海

解放軍山東號航空母艦編隊進入西太平洋航訓，台海局勢再度掀起波瀾。台灣國防部從周二早上6時至昨日中午，共發現解放軍至少62架次軍機及13艘次軍艦在台海周邊活動，部分軍機越過海峽中線。台灣國防部公布海軍驅逐艦基隆號監控山東號的照片，強調正適切應對情勢。

台灣國防部指，從周二早上6時至翌日早上6時，發現解放軍27架次軍機及13艘次軍艦持續在台海周邊活動。其中9架次軍機逾越海峽中線及其延伸線，進入台灣北部及西南空域，當中有BZK005無人機、殲10戰機、轟6轟炸機、運9通訊對抗機、運8反潛機和空警500預警機。台軍運用任務機、艦及岸置導彈系統嚴密監控應對。

及至昨午12時許，台灣國防部再次發布消息，指當日上午6時起陸續發現解放軍殲10、殲16、蘇30戰機、運9、運20運輸機、空警500預警機及無人機等各型軍機逾35架次出海活動，其中28架次軍機飛越海峽中線及其延伸線，進入西南空域，部分戰機經巴士海峽赴西太平洋與山東號航母實施海空聯訓。

周二公布的台灣國防報告書顯示，首批購自美國的11套M142高機動多管火箭系統（HIMARS），分別在本年及明年交付完畢。第二批增購的18套，將提前在2026年完成交付。台灣陸軍接收首批HIMARS後，將優先部署在西部作戰區，並增編一個多管火箭導彈連，稍後北、中、南及澎湖作戰區均分別新增一個多管火箭導彈連。

國台辦新任發言人陳斌華昨日正式亮相，並以普通話和閩南話開場。他批評台灣民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，大肆揮霍台灣民眾血汗錢向美國高價購買武器，妄圖「倚美謀獨」、「以武謀獨」，嚴重損害台灣民眾切身利益，危害台海和平穩定。

福建發展兩岸融合示範區 另國務院近日印發《關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路建設兩岸融合發展示範區的意見》，支持福建省探索海峽兩岸融合發展新路、建設兩岸融合發展示範區，藉此深化兩岸各領域融合發展，推進祖國和平統一進程。本報綜合報道