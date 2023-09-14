烏將獲援F16戰機 普京指無影響戰事

【本報綜合報道】俄羅斯總統普京周二表示，烏克蘭獲盟友援助F16戰機並不會對戰爭產生重大影響，只會延長衝突。普京聲稱烏克蘭軍隊自反攻開始以來，已損失多達7.1萬人，但成果乏善可陳。

京證教宗特使訪華 普京在海參崴出席第8屆東方經濟論壇，他認為烏克蘭獲得的新武器，包括集束彈藥、貧鈾彈及F16戰機，均不會改變前線形勢，俄方只是擔憂烏克蘭會不擇手段。他指摘美國曾認為使用集束彈藥是戰爭罪行，現在卻運送集束彈藥至烏克蘭戰區。他稱美國將於明年11月舉行大選，因此不惜一切代價來展示一些成果，並推動烏克蘭人繼續敵對行動。

聯合國安理會周二審議向烏克蘭提供武器問題，中國常駐聯合國副代表耿爽在會上指出，軍事對抗非烏克蘭危機出路，對話談判才是烏克蘭恢復和平的根本之道。中方願同有關各方繼續加強對話溝通，為推動烏克蘭危機政治解決發揮建設性作用。

此外，中國外交部發言人毛寧昨日證實，教宗方濟各的烏克蘭問題特使祖皮樞機主教即將來華，與中國政府歐亞事務特別代表李輝會面。