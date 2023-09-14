烏導彈襲克里米亞 海軍工廠大火24傷

【本報綜合報道】克里米亞塞瓦斯托波爾市長拉兹沃扎耶夫昨日表示，烏軍導彈擊中海軍工廠導致24人受傷，其中4人傷勢嚴重。

俄船廠中彈兩船損毀 拉兹沃扎耶夫於凌晨3時40分在通訊軟件Telegram發文，指塞瓦斯托波爾於20分鐘前受襲，防空系統因敵情而啟動。他稱海軍工廠的火災沒有威脅市內民用設施，但基連山谷有非民用設施發生4級火警，呼籲民眾保持冷靜。受事件影響，克里米亞大橋所有交通一度暫停。拉兹沃扎耶夫稱，安全部門人正監察情況，促請民眾不要相信非官方公布的消息。

俄羅斯國防部證實，烏軍向一個船舶修理廠發射10枚巡航導彈，並出動3艘無人船襲擊黑海艦隊一支分隊。俄軍瓦西里‧別科夫號巡邏艦摧毀所有烏軍無人船，防空系統擊落7枚導彈，但其餘導彈導致兩艘正在維修的海軍船隻損毀。烏克蘭國防部情報總局發言人尤索夫稱，導彈擊中俄軍一艘登陸艦及一艘潛艇，烏克蘭空軍司令奧列修克讚揚空軍機師在塞瓦斯托波爾一戰中表現出色。