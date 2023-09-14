英美供烏貧鈾彈 IAEA稱不會致嚴重輻射
【本報綜合報道】英國及美國先後宣布，向烏克蘭提供穿甲貧鈾彈，或構成人類健康風險。國際原子能機構（IAEA）總幹事格羅西周一表示，從核安全角度而言貧鈾彈不會產生嚴重輻射後果，俄羅斯外交部批評格羅西刻意模糊焦點。
俄批評格羅西未說出真相
格羅西在奧地利維也納出席IAEA年度大會，指可能在一些特殊情況下，貧鈾彈擊中地方附近的人可能受到污染。他強調這是一個正常性質健康問題，而不是潛在輻射危機；如果收到具體請求，會研究跟蹤烏克蘭使用貧鈾彈產生的輻射情況。惟他重申，貧鈾彈與扎波羅熱核電廠情況不同，並沒有迫在眉睫風險。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指摘格羅西沒有說出全部真相，她稱貧鈾點燃並蒸發時會釋放出劇毒氣溶膠，由於相關知識已超出格羅西的專業能力，建議由化學家解答問題，說明重金屬累積對環境和人類健康的影響。
伊拉克嬰兒先天缺陷、自體免疫失調和癌症個案激增，可能與美軍曾在1991年波斯灣戰中使用貧鈾彈有關。北約上世紀末空襲南斯拉夫時曾使用過貧鈾彈，塞爾維亞衞生部長格魯吉西奇斥之為可怕且不人道的實驗，因為它導致多人患癌。
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