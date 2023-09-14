英美供烏貧鈾彈 IAEA稱不會致嚴重輻射

俄批評格羅西未說出真相

格羅西在奧地利維也納出席IAEA年度大會，指可能在一些特殊情況下，貧鈾彈擊中地方附近的人可能受到污染。他強調這是一個正常性質健康問題，而不是潛在輻射危機；如果收到具體請求，會研究跟蹤烏克蘭使用貧鈾彈產生的輻射情況。惟他重申，貧鈾彈與扎波羅熱核電廠情況不同，並沒有迫在眉睫風險。俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃指摘格羅西沒有說出全部真相，她稱貧鈾點燃並蒸發時會釋放出劇毒氣溶膠，由於相關知識已超出格羅西的專業能力，建議由化學家解答問題，說明重金屬累積對環境和人類健康的影響。