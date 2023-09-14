金正恩出國後試射導彈 北韓首次

【本報綜合報道】金正恩與普京昨日會晤前一個多小時，北韓突然向朝鮮半島東部海域發射兩枚短程彈道導彈，為北韓首次在最高領導人外訪期間發射導彈。南韓統一研究院高級研究委員洪珉認為，北韓或意在凸顯對軍事應對態勢有十足把握，即使最高領導人不在現場坐鎮，並就美韓連日抗議朝俄首腦會談發出警告。

兩導彈飛行約650公里 南韓聯合參謀本部表示，北韓昨日上午11時43分至11時53分期間，從平壤順安一帶發射兩枚短程彈道導彈，導彈分別飛行約650公里後落入朝鮮半島東部海域。聯參譴責北韓接連發射彈道導彈，對朝鮮半島及國際社會和平穩定構成嚴重威脅，違反聯合國安理會決議，敦促北韓立即停止挑釁。日本防衞省則指，北韓分別於上午11時41分和51分，向東部海域發射兩枚短程彈道導彈。首枚導彈飛行距離約350公里，最大高度50公里。第二枚導彈飛行距離約650公里，最大高度50公里，估計以異常軌道飛行，兩枚導彈均落在日本專屬經濟區外。

日本提抗議 北京稱關注 日本內閣官房長官松野博一透露，已經透過駐華大使館向北韓北韓提出嚴正抗議。中國外交部發言人毛寧昨日表示，中方很關注半島局勢變化，希望各方能夠堅持政治解決的大方向，通過有意義的對話解決各自合理關切，推動早日實現半島的長治久安。