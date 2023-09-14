金正恩訪俄晤普京 獲承諾助研發衞星

參觀航天發射場 會談持續5小時 俄羅斯總統普京昨日在遠東地區會晤到訪的北韓領袖金正恩，為相隔4年半再次聚首。兩人會談持續4至5個小時，其後共同出席晚宴。普京承諾，俄羅斯將協助北韓研發人造衞星，並在現行規則框架內探討兩國軍事技術合作的可能。金正恩相信俄方將發揮軍民勝利的優良傳統，在烏克蘭特別軍事行動及強國建設上取得珍貴成果。

普京及金正恩分別於昨午12時30分及下午1時許，抵達阿穆爾州東方航天發射場的會談地點。兩人在會談前一同散步，共同視察俄羅斯聯盟2號運載火箭發射設施，金正恩還在留言簿上留言。對於俄羅斯會否幫助北韓研發人造衞星，普京則指這是雙方聚首的理由。他表示，金正恩特別關注火箭技術，北韓正在努力研發其優秀項目。普京透露，雙方會討論軍事和技術合作在內的所有問題。

提多方面合作 海參崴視察艦隊 會談分為兩個部分，包括兩國代表團列席的大範圍會談及普京與金正恩單獨會談。兩人其後出席晚宴，普京致祝酒詞稱「為了俄朝友誼與國泰民安」，金正恩則回答「祈願普京總統身體健康」並乾杯。普京讚揚金正恩沿襲已故北韓領袖金日成、金正日的治國理念，並指金正恩在友好氣氛中對俄訪問。金正恩指出，他與普京就朝鮮半島及歐洲政治局勢交換意見，在重要關頭出訪將成為朝俄提升至牢不可破的戰略合作關係契機。兩人享用了鴨肉無花果油桃沙律、堪察加螃蟹餃子、草魚湯、蘑菇馬鈴薯鱘魚、大理石牛肉配烤蔬菜等。

晚宴結束後，金正恩在普京的送行下，乘坐黑色轎車離開發射場。他乘坐飛機前往阿穆爾河畔共青城，參觀客機及軍用航空設備製造廠，然後轉往海參崴視察俄羅斯太平洋艦隊設施、參觀遠東聯邦大學及到訪俄羅斯科學院。克里姆林宮發言人佩斯科夫透露，兩國會談內容非常豐富，北韓有興趣與俄羅斯在航空、交通運輸及基礎設施上合作。此外，俄羅斯國家杜馬獨聯體事務委員會第一副主席泰薩耶夫證實，國家杜馬代表團將於秋季訪問北韓，並邀請北韓最高人民會議代表團訪俄。

北京支持政治解決俄烏危機 中國外交部發言人毛寧昨日回應指，北韓領導人訪俄是朝俄之間的安排，關係到的是朝俄之間的關係。而中朝是山水相連的友好鄰邦，關係發展良好，雙方正貫徹落實兩國最高領導人達成的重要共識，深化兩國各領域的交流合作。中國外交部周同日發布《關於全球治理變革和建設的中國方案》，提到中國堅定支持政治解決烏克蘭危機，主張維護朝鮮半島和平穩定，實現半島無核化、建立半島和平機制。另一邊廂，中國外長王毅將於下周訪俄，與俄羅斯外長拉夫羅夫會談，料談及烏克蘭問題。本報綜合報道