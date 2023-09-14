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繫獄多年 郭美美突網上發文
曾因自稱中國紅十字會高層而引發軒然大波的炫富女網紅郭美美，其社交平台帳號在她入獄停止更新兩年半後，周二突然發文稱「慢慢理解世界，慢慢更新自己」。郭美美第一次入獄是在2015年9月，因開設賭場罪罪成判囚5年。她首次出獄後僅一年半，再因銷售含違禁成分減肥藥判囚2年半。（綜合報道）
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