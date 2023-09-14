兩岸國際

巴西蛋標錯有效期 台企下架

台灣超思公司進口巴西雞蛋，最後一批是5月30日裝船。農業部曾稱保鮮期只到本月底，但近日市場上出現有效期至下月5日的巴西蛋。台農蛋品有限公司周二發布聲明，坦承巴西進口雞蛋誤標有效期，已主動全面回收下架。台農蛋品負責人涂萬財表示，事件是他的疏忽，對消費者感到抱歉。（綜合報道）
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