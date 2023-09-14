5宗跨境電騙案 最高檢公安部督辦

【本報綜合報道】最高人民檢察院和公安部近日聯合掛牌督辦第3批5宗特大跨境電訊網絡詐騙犯罪案件，全力打團夥、摧網絡、斬鏈條，深挖組織者、領導者及幕後「金主」，從重打擊境外電訊網絡詐騙等犯罪活動及境內協同犯罪分子。

組織偷渡赴境外犯罪 新一批特大跨境電訊網絡詐騙案件，分別是福建莆田「9.06」、重慶沙坪壩「5.11」、江蘇江陰「6.16」、浙江溫州「8.26」及四川樂山「1.12」電訊網絡詐騙案。以上案件均為境外電訊網絡詐騙集團的重點案件，多為組織境內人士通過偷渡赴境外參與詐騙犯罪，內部組織架構嚴密，境內外協同配合，參與者眾多，涉案金額巨大，有些集團更涉及非法拘禁、故意傷害等嚴重暴力犯罪，社會影響極為惡劣。

其中，福建莆田去年9月6日偵辦一宗組織他人偷渡案的時候發現，以唐××為首的境外詐騙集團在老撾設立科技公司，專門對國內民眾實施電訊網絡詐騙活動。該集團層級結構清晰，分工明確，通過網絡交友、誘導投資虛擬貨幣等詐騙。警方查明涉案金額逾3,000萬元人民幣（約3,220萬港元），團夥成員共有150多人，目前已抓獲當中30多人。