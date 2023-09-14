性別失衡難結婚 3000萬男性 被動單身

內地人口出現負增長，部分原因歸咎於「結婚難」等問題。內媒前天引述《中國統計年鑒（2022）》數據報道，全國截至2021年為止，15歲以上單身人口約為2.39億人。南開大學經濟學院教授、中國人口學會副會長原新認為，全國真實單身人口數量應低於此數，不過由於社會重男輕女問題，導致一些人「被動單身」，國內逾3,000萬以上男性找不到老婆。

原新首先指出，上述統計把單身人口年齡界定為15歲以上並不合適，不過數以千萬計男性缺失與之婚配適齡女性已成既定事實。他解釋，內地男女出生人口性別比例出現長達40年左右偏差，最終導致男女婚姻年齡段人口數量並不匹配。

面對以上問題，原新警告性別失衡社會問題已開始顯現，連同婚姻擠壓、結婚人數減少、失婚、離婚率上升等社會現象及問題亦逐漸浮現，須積極主動應對性別失衡社會。

當談及為何全國存在如此眾多單身人口時，原新指失婚人群，即被動單身人群主要原因是內地社會早年偏好誕下男孩子有關。他解釋國家計劃生育政策鼓勵夫妻只生育一名孩子，導致許多家庭希望誕下男孩來延續家族血脈，為此採取各種手段保證生下男嬰，結果導致男女出生人口性別比例長年失衡。

學者促改變重男輕女傳統 全國多年男女性別失衡造成問題不僅是單身人口增加，還涉及到婚姻擠壓、結婚人數減少、失婚及離婚率上升等問題。

原新認為社會需積極主動地應對性別失衡，對策分別是透過加強性別平等教育，藉此改變重男輕女的傳統，消除歧視女孩；通過改革婚姻制度，提供更多婚姻選擇機會，減少婚姻擠壓；制訂相關政策，鼓勵適齡女性返鄉就業，增加適婚人口數量，緩解性別失衡問題。本報綜合報道