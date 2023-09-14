開學5天倒閉 幼兒園退部分學費

【本報綜合報道】江西南昌市一間幼兒園近日剛開學5天就倒閉，令34名學生和家長無所適從，更有大部分家長在事前已繳交3,980元（人民幣‧下同，約4,334港元）的學費。家長向警方報案後，園長僅答應先退還35%學費，剩餘費用等有錢才還。

稱生源少致虧損 南昌市新建區培爾米羅幼兒園周日在家長群發布通知，指因生源較少，無法支撐一個學期開銷，處於虧損狀態，決定閉園，並承諾已找到就近幼兒園方便小朋友轉讀，若不願意就近就讀，將逐一退還後續學費。惟有家長表示，此通知發出前半小時才繳交學費，對方亦照常收費，但最終竟未獲全額退款。

學校與家長周一達成協議，幼兒園承諾先支付3.5萬元（約3.8萬港元），雙方自行協商餘下退費，如協商不成，可通過法院訴訟解決。南昌市新建區教體局工作人員表示，學童的安置與退費問題正在協調處理中，當局已派員認真對接。有家長表示，經新建區多方溝通，目前孩子已有新去處，問題得到初步解決。