初中女捱打傷顱腦 未成年學姐轉校了事

重慶市酉陽自治縣麻旺初級中學校一名12歲女初中生在月初開學日，遭另一名較高年級學姐欺凌，過程被他人拍下，隨後在網上流傳。對於受害女生兄長周一投訴事件經過10天仍未有明確處理結果，校方翌日透露施暴學姐已經轉校，雙方家長已達成諒解協議，將加強管理及學生思想教育，防止再次發生類似情況。

受害女生兄長孫先生周一受訪時透露，他的妹妹是酉陽自治縣麻旺初級中學校初中一年級新生，月初首次踏入校門。他稱初開學日當天，妹妹早上與他人交談時曾提及一名互不相識高年級學姐，結果遭對方夥同十多人欺凌，包括捱了數巴掌。

兄稱校方事發10日未處理 當談及網上流傳欺凌片段時，孫先生指他的妹妹中午曾被同一學姐叫到洗手間，結果遭到毆打、腳踢、被迫下跪等，需不斷道歉才獲放行，是對方第二次報復行動。當放學後，他的妹妹再次遭到學姐騷擾，最終被一名熟人帶走，避免遭受再一次欺凌。

連串欺凌事件發生後，孫先生稱他當天已收到妹妹電話，翌日一早就由重慶趕到酉陽，再送對方入院。經檢查，他的妹妹證實輕型顱腦損傷、全身多處軟組織損傷，不過「身體上的傷害遠遠比不上心理上的傷害嚴重」。他指妹妹不太願意與親人交流，甚至一到晚上就會哭泣。

對於校方及施暴學姐家長處理事件手法，孫先生大感不滿，又指事發已有10天時間，一直未有明確處理結果，對方家長只願賠償醫藥費。他投訴對方家長從始至終沒有露面處理事情，而學校則回覆「正在處理、正在處理」，不禁反問：「我就想知道甚麽時候能夠有個處理結果？」

網傳賠21.4萬 教師否認 酉陽自治縣麻旺初級中學校教師透露，兩名女學生均為初中生，並否認網傳施暴女生賠償20萬元人民幣（約21.4萬港元）了事說法。至於校方前天發布情況說明證實，校內12歲初一女學生孫×在開學日當天遭到13歲初二女生萬××毆打，屬一宗校園欺凌事件。校方重申已安排人員心理輔導孫×，同時積極與雙方家長溝通協調，又指已根據相關規則給予萬××留校察看處分等。

情況說明另提到，由於萬××未滿14歲，屬未成年人士，也是法定不予處罰對象，公安機關因此依法責令其家長嚴加管教。萬××目前已被其家長轉入專門學校接受教育，雙方家長已取得諒解。本報綜合報道