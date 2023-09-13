兩岸國際

鸚鵡騎滑板車創紀錄
由保加利亞主人亞瓦舍夫（Kaloyan Yavashev）飼養7歲鸚鵡基科（Chico），去年2月在意大利米蘭騎行小型滑板車，創出14.58秒內行走5米紀錄，至近日獲健力士世界紀錄大全認證打破一隻鸚鵡使用滑板車行走5米最快紀錄。亞瓦舍夫稱基科自3個月大已顯露表演天賦，總是能夠輕鬆完成特技訓練。
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