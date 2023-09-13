堅持10天 探險家困千米深坑 200人救出鬼門關

有一名美國洞穴探險家在土耳其南部一個洞穴繪製地圖期間因胃腸道出血，困在1,043米深的洞穴內。由至少200人組成的國際救援團隊經過10天努力後，於昨天凌晨成功救出被困探險家。他健康狀況穩定，由直升機轉送醫院。

事發於莫卡天坑（Morca Valley），最深處位於地底1,276米，是土耳其第三深洞穴。來自美國新澤西州的40歲男子迪基（Mark Dickey）本月2日突然吐血，無法返回地面。歐洲洞穴救援協會隨後召集來自土耳其、美國、波蘭、匈牙利、羅馬尼亞及烏克蘭的救援人員，迪基由救援隊發現時已危在旦夕。救援行動分為7個階段，由於迪基不能自力離開，救援人員把他放在擔架上逐步抬升，沿途設有臨時休息營地，由一名醫生及3、4名救援人員陪伴迪基。在開始上升前，迪基接受輸血及輸液治療。

胃腸出血 危在旦夕 迪基表示，能再次回到地面感覺很棒，感謝救援人員及土耳其政府，形容對方毫無疑問救了他一命。迪基父母同樣感謝救援隊及社會大眾的支持，稱感到難以置信。迪基擁有多年洞穴探險經驗，是美國國家洞穴搜救委員會教練。本報綜合報道