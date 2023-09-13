日排核污水華再促受國際監管

【本報綜合報道】國際原子能機構9月理事會周一在奧地利維也納國際中心舉行，中國常駐維也納聯合國和其他國際組織代表李松大使抨擊日本單方面啟動核污水排海，嚴正敦促日方接受嚴格國際監督；日方反駁中方上述言論是政治化及情緒化。

日稱安全 中方指開脫 李松表示，日本核污水排海是重大核安全問題，具有跨國界、長期深遠的影響，絕不是日本一家的私事，排海並非唯一選項，更不是最安全、最負責任的選項。他指出，日方未要求國際原子能機構全面評估除排海以外的選項，國際原子能機構相關安全評估屬於技術援助和諮詢性質，不具國際法效力，報告內容和結論未經技術工作組協商一致，該機構非常有必要建立長期有效、不受日方控制的國際監測機制。

日本代表稱經過多核素去除設備淨化的核污水安全無害，與核電站正常運行排水無異，排海方案科學合理，處理過程向國際社會公開透明。李松指日方無視廣大民眾反對排海的強烈呼聲，想方設法開脫洗白；又指核污水包含60多種放射性核素，很多核素尚無有效處理技術，福島儲存罐的核污染物等情況，日方沒給出明確說法。

國際原子能機構總幹事格羅西表示，最新海水採樣及分析顯示，日本核污水的放射物質氚濃度低於下限；該機構對核污水排海的獨立監測將持續，並發布可靠資訊。