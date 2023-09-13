利比亞塌壩洪災嚴重 至少3千死 萬人失蹤

繼摩洛哥上周發生奪走多條人命地震後，北非另一國家利比亞東北部近日亦遭受風暴「丹尼爾」吹襲，沿岸城市德爾納（Derna）附近一帶發生暴雨及洪災，導致兩座水壩崩塌，沖走大量民眾及建築物。利比亞東部政府昨天公布，洪災已造成至少3,000人喪生，估計最終死亡數字恐會突破一萬人。當地紅十字會稱共有一萬人失蹤，形容洪水屬前所未見。

內戰十多年毀基建 由周日開始，「丹尼爾」從地中海南下吹襲利比亞沿岸地區。班加西早已實施宵禁，附近多個石油港口亦已提早關閉，提前應對強風。然而，由於利比亞前領袖卡達菲2011年死後，全國經歷十多年內戰，多地基建遭受嚴重破壞，根本難以抵禦突如其來天災，導致德爾納至班加西一帶受災情況極為嚴重。

洪澇湧社區釀停電 受風暴帶來強風暴雨影響，德爾納兩座老化水壩及多條主要橋樑受損，大量洪水湧入社區，流經社區全數被夷為平地，即使是高樓大廈亦陷入泥中，全市同時停電。一位當地居民在網上透露，他前天日出後走上街頭，「但街道已消失無蹤」。

國家內訌恐阻救援 面對城市滿目瘡痍，德爾納市議會正尋求國際援助，希望開放海上走廊。然而，利比亞目前由兩大勢力割據對峙，獲國際承認的利比亞政府正控制首都的黎波里等西部地區，東部、中部及南部主要城市則由利比亞國民軍（LNA）掌控。外界難免憂慮，由於當地政權對立，恐會阻礙災後救援。

當談及死傷者人數時，當地國際人道組織紅新月會早前估計，洪水單單在德爾納已造成150人死亡。惟東部政府總理哈馬德（Osama Hamad）前天接受電視台訪問時提到，又指德爾納整個社區已經消失，與居民一同被洪水沖走。

繼東部政府宣布德爾納成為災區，全國哀悼3天後，另一政府作出相同舉動。阿聯酋總統內哈延前天確認，當地將派出搜救隊伍等前往利比亞。聯合國利比亞支助團在網上提到會支持利比亞地方政府應對災情，提供緊急人道主義援助。

「丹尼爾」上周吹襲希臘、土耳其及保加利亞等地，已造成數十人死亡；與利比亞相鄰的埃及前天亦準備迎接風暴。多名氣候科學家警告，受全球暖化影響，踏入夏季會有更多水分蒸發，導致風暴愈來愈猛烈。本報綜合報道

德爾納道路滿是泥濘。 德爾納岸邊建築物受損嚴重。 北非近日天災位置圖