普京晤張國清 討論年底最高級別接觸

【本報綜合報道】中共中央政治局委員、國務院副總理張國清周日至昨日在俄羅斯海參崴出席第8屆東方經濟論壇，俄羅斯總統普京昨日與他會晤時表示，俄中關係已經達到前所未有的歷史高度，兩國間的合作將繼續下去。

未來或取消中國公民赴俄簽證 克里姆林宮發言人佩斯科夫表示，普京昨日出席東方經濟論壇全體會議並與張國清會晤，兩人會晤是雙方交流的機會，包括討論俄中年底前舉行最高級別雙邊接觸。普京在全體會議發表演講，會前亦與老撾國家副主席巴妮舉行雙邊會晤，她是今年東方經濟論壇的主要外國客人。俄羅斯副外長魯登科在論壇表示，俄方不排除未來全面取消中國公民赴俄簽證的可能性，但實現這目標應該循序漸進。

阿穆爾州州長奧爾洛夫在東方經濟論壇遠東城市發展計劃實施會上，向普京提出將在建國際機場的跨境纜車口岸和俄中跨境大橋口岸，共同納入統一電子簽證系統，為此尋求聯邦政府支持，以釋放經濟潛力。針對中俄領導人是否於今年底前見面，中國外交部發言人毛寧昨日表示，兩國領導人一直通過各種方式進行戰略溝通。