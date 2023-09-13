烏軍奪回克里米亞對出鑽井平台
【本報綜合報道】烏克蘭國防部情報總局周一宣稱，特種部隊重奪克里米亞半島海岸對出一組石油和天然氣鑽井平台，並繳獲俄羅斯軍方彈藥等戰利品。
烏軍特種部隊乘坐橡皮艇，高速駛向聳立海中的鑽井平台。他們取下平台上的俄羅斯國旗，並展示情報總局旗幟。他們更發現俄軍遺棄的直升機火箭彈，以及用於追蹤黑海西北部烏克蘭海軍動向的雷達系統。行動期間，烏軍特種部隊幾乎沒有遇到抵抗，俄軍蘇30SM戰機企圖阻止烏軍特種部隊但失敗。俄羅斯2014年吞併克里米亞後，順勢佔領多個鑽井平台。俄烏戰爭爆發後，俄軍把平台用於軍事用途，包括讓直升機升降、監視烏克蘭西部海上活動及封鎖烏克蘭航運。
英指俄圖攻擊利比里亞貨輪
另一方面，英國外交部周一指控，俄羅斯黑海艦隊軍艦上月24日發射多枚導彈，包括兩枚巡航導彈，企圖攻擊黑海一艘懸掛利比里亞國旗的貨輪，導彈最終全數由烏軍擊落。英國外交大臣祁湛明譴責俄方攻擊貨輪和烏克蘭基礎民用設施，傷害世界上其他國家。
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