美將援遠程導彈 烏冀秋前取得

【本報綜合報道】英國傳媒周一引述美國官員報道，拜登政府即將批准向烏克蘭提供配備集束彈的遠程導彈，對俄羅斯佔領地區縱深造成嚴重破壞。烏克蘭總統澤連斯基表示，將與美國總統拜登討論援助陸軍戰術導彈系統，希望秋季前取得武器。

報道指，鑑於最近數月烏軍使用155毫米火炮發射集束彈在前線取得成功，美國考慮運送306公里射程的陸軍戰術導彈系統，或援助射程72公里及可以裝載集束炸彈的制導多管火箭發射系統。如果計劃獲通過，其中一款武器可以快速送到烏克蘭。

烏克蘭目前使用的155毫米集束彈最大射程29公里，最多攜帶48枚子彈藥。陸軍戰術導彈系統可以發射300枚或以上子彈藥，烏軍已經使用多時的制導多管火箭發射系統發射最多404枚子彈藥；惟烏克蘭接收陸軍戰術導彈系統前需要升級M142高機動火箭系統、M270多管火箭系統的軟件。

波蘭購486個M142火箭系統 另外，波蘭國防部長布瓦什查克周一證實與美國軍工企業洛歇馬丁簽署框架協議，採購486個M142高機動火箭系統發射器，預計2025年底起交付。連同2019年採購的同款武器，波蘭陸軍將擁有500個高機動火箭系統發射器。