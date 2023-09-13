金正恩抵俄 料談軍事協議

朝軍政要員隨行 擬炮彈換衞星核技術 北韓領袖金正恩周日下午乘坐專用列車，啟程從平壤前往俄羅斯與總統普京舉行會談。朝俄兩國官方至今未有具體說明二人討論的議題，但從北韓軍方最高層實權人士隨同出訪、有消息指首腦會面地點是太空發射場等迹象來看，金正恩在這次二度訪俄行程，很大機會與普京達成互補各自不足的軍事合作協議。

北韓朝中社昨日發布金正恩與黨政軍主要官員前往俄羅斯的消息，但未有披露他何時何地與普京討論甚麼議題。照片可見陪同金正恩出訪的包括外務相崔善姬、黨中央軍事委員會副委員長李炳哲、黨軍政指導部部長朴正天，李炳哲與朴正天在北韓軍部坐第一及第二把交椅。此外，國家緊急空間科學技術委員會主席朴泰成、海軍司令金明植亦隨行，國家緊急空間科學技術委員會是為發射軍事偵察衞星而設，朴泰成和金明植是確保北韓通過武器協議，獲得衞星和核動力潛艇技術的關鍵官員。

值得留意的是，黨軍工部部長趙春龍也是訪俄的朝方人士之一。俄羅斯面對烏克蘭戰爭長期化、每天消耗大量炮彈的情況下，急切需要其他炮彈供應來源，外界認為趙春龍與北韓向俄方提供常規炮彈的生產有關。俄羅斯退役上校兼軍事專家利托夫金估計，北韓擁有大量前蘇聯製榴彈炮，相關炮彈是俄朝兩地通用；俄羅斯可能向北韓提供柴電潛艇、S300防空導彈和鎧甲S1防空導彈系統，換取朝方的武器支持。

或於太空發射場會面 另一方面，金正恩與普京的會面地點出現變數，外界此前估計是雙方2019年會晤的俄羅斯遠東城市海參崴。俄羅斯官媒昨日報道，當地時間中午12時15分，金正恩的裝甲專用列車越過俄羅斯濱海邊疆區綏芬河並駛向北方，列車由帶有俄羅斯鐵路標誌的火車頭牽引。另有俄羅斯傳媒指，普京今日將到訪阿穆爾州東方太空發射場，屆時可能有高級外國政客現身，不排除對方身份是金正恩及老撾國家副主席巴妮。

南韓韓聯社指根據當地相關人士透露，俄朝首腦會談很可能今日舉行，金正恩的專用列車沿着西伯利亞鐵路，駛往北方的哈巴羅夫斯克邊疆區，推測昨日深夜至今日凌晨抵達該邊疆區首府哈巴羅夫斯克，今日中午前抵達東方太空發射場。與此同時，北韓高麗航空公司一架客機昨日飛抵海參崴，或搭載朝方支援訪俄行程的人員。

美方警告制裁 未交代目標 美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）周一警告，一旦北韓向俄羅斯供應武器用於烏克蘭戰場，美方將積極地執行現有及推出新制裁措施，但沒有交代將制裁北韓抑或俄羅斯，強調美方觀察事態，並視乎俄朝首腦會談成果再作決定。他聲稱普京轉向受國際社會孤立的北韓尋求軍事支援，顯示他攻打烏克蘭是一個戰略失敗。本報綜合報道

金正恩（左）在俄羅斯第一站與俄方官員會面。 普 京