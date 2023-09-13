受騙赴緬中科院博士 疑回國配合調查

張繼效

【本報綜合報道】早前傳出被「賣豬仔」到緬甸的中科院博士張繼效，連日疑似在社交網發文，稱自己回國並配合調查，又透露被騙到緬甸東南地區妙瓦底從事詐騙的細節。貼文透露，由於緬甸的詐騙過於有名，園區招聘通常以泰國工作為誘餌。

名為「Dubitabam」 的微博帳號周一晚上發文稱，自己是被騙至緬甸的中科院博士，上周二已經回國，因配合調查和個人生病不適，一直未能夠發文。該帳號昨天上午表示，事發地點是與泰國僅一河之隔的妙瓦底，該處與網傳的緬北相隔甚遠，因非接壤中國，從中國進入當地極困難，該處的詐騙模式和對象也跟緬北差別巨大。

發文透露細節 帳號未認證 據指該帳號尚未進行身份認證，帳號註冊日期為上周一；內地傳媒分別與張繼效的家人和女友核實了解，卻未獲回應。張繼效上月傳出被騙到緬甸從事詐騙一年，引起社會關注。張的楊姓女友稱，對方一年前因債務問題經介紹到新加坡擔任翻譯工作，卻被騙到緬甸，被迫每天工作18小時，緬甸一方要求轉帳12萬元人民幣（約13萬港元）才放人。中國駐泰國大使館通報上月24日尋獲他，爭取盡快安排他回國。